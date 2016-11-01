Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Arapgir İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, Arapgir İlçesi Kaynarca Mevkiinde yapılan yol uygulamasında 34 NP 9915 plaka sayılı kapalı kasa kamyonette yapılan aramalarda 60 bin paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca Sivas yolu Yazıhan kavşağında da 27 SL 148 plakalı otoda yapılan aramada ise 2 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği dile getirildi. Her iki olayda da toplamda 62 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.