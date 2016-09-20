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Malatya’da kadın cinayeti

Malatya’da bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

Malatyada kadın cinayeti

20 Eylül 2016 07:57
Malatya’da kadın cinayeti - Tıkla İzle

İnönü Mahallesi istasyon Caddesi üzerinde yaşanan olayda Muhammed K.(24) polisi arayarak karısını bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 22 yaşındaki Zekiye K.’yı kanlar içerisinde yerde bulurken hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Boğazı kesilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cinayetin neden işlendiği konusunda bilgi alınamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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