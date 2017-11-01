Malatya'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Kaza Malatya-Sivas karayolu Dilek yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Dilek yol ayrımı kavşağında dönüş halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İmam Öztürk (68) ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında sıkıştığı araçtan çıkarılarak ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.

Hasan Eryılmaz