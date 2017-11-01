Diğer
Kategoriler

Malatya'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Malatya'da otomobil ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatyada kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

01 Kasım 2017 17:00

Kaza Malatya-Sivas karayolu Dilek yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Dilek yol ayrımı kavşağında dönüş halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İmam Öztürk (68) ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında sıkıştığı araçtan çıkarılarak ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: kaza, Malatya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç