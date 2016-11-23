Edinilen bilgiye göre, Başharık Mahallesi Deva Sokak’ta bir markete giren kar maskeli bir kişi yanındaki pompalı tüfekle soygun gerçekleştirdi. Kasada bulunan paraları aldıktan sonra gecenin de karanlığından faydalanan maskeli şahsın, Beydağı İmar İskan evleri tarafına kaçarak izini kaybettirdiği ileri sürüldü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ara sokaklarda ise uzun süre kaçan soyguncu arandı. Soygunun gerçekleştiği markette parmak izi çalışması yapan polis güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alarak zanlının eşgalini belirlemeye çalışıyor.

Olayla ilgili kasiyer M.S.'nin ifadesi alınırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Cahit Özçelik

