Edinilen bilgiye göre, Polat Kayalı Mahallesi’nde, kızları ve torunu ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Hasan Aksoy ile eşi 64 yaşındaki Fatma Aksoy banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ev halkının eve gelmesi ile yerde baygın yatan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Malatya Devlet Hastanesi’ne getirilen Hasan Aksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Fatma Aksoy ise yoğun bakıma alındı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri zehirlenmenin yaşandığı evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.