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Malatya’da kayısı işçilerini taşıyan traktör devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 3’ü ağır 10 kişi de yaralandı.

Malatyada kayısı işçilerini taşıyan traktör devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

10 Ağustos 2017 07:27

Kaza, Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kayısı bahçesinde çalışan işçileri taşıyan E.Y idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün sürücüsü E.Y ve traktörün römorkunda bulunan işçilerden Elif Kaya, Nadire Akbulut, Sümeyra Akbulut, İsmail Orhan, Merve Orhan, Melike Doğan, Hatice Aksüt ve soy isimleri henüz öğrenilemeyen Rümeysa, Asiye, Zeynep, Taner ve Sabiye isimli işçiler yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan işçilerden Elif Kaya ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: kayısı işçileri, kaza, Malatya


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