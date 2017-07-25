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Malatya’da kedi ve köpeklerin siyanürle katledildiği iddiası

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda kedi ve köpeğin siyanürle öldürüldüğü iddiası ile ilgili konuşan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, hayvanların vahşice öldürülmesinin insanlığa sığmayacağını kaydederek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Malatyada kedi ve köpeklerin siyanürle katledildiği iddiası

25 Temmuz 2017 15:54

Yapılan ilk belirlemelere göre hayvanların siyanür ile öldürüldüğünün anlaşıldığını ileri süren Erdem, “Pazar günü Akçadağ ilçesine 15. Orman ve Su İşleri Müdürlük ekipleriyle gittik ve acı bilançoyu gözümüzle gördük. Çoğu yakılmış, çoğu gömülmüş olmasına rağmen ölümler devam ettiği için sokaklarda hayvan ölüleri vardı ve yoğun bir kokuya sahipti bölge. Akçadağ halkı ölen hayvanlar karşısında tepkiliydi, yapılan bu insanlık dışı vahşete sessiz kalmadılar. Olay yerinde resmi olarak tutanak da tutuldu. Onlarca yavru, yeni doğum yapmış anne kedi ve köpek zehirlenerek hunharca katledildi. İlk bulgular siyanürü gösteriyor. Şöyle ki, öncelikle bunu yiyen hayvanın iç organlarında kanama meydan gelir. Sonra sinir sistemi etkilenir. Sinir sistemindeki olumsuzluk sonucu hayvanda kasılmalar ve bunun sonucunda da kalbin ve solunumun durması sonucu ölüm meydana gelir. Ölen hayvanlarda şişme gözlemlenir. Adli rapor kesinleşip madde tespiti yapılacak. Yapılan bu insanlık dışı eylem 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanununu kasten ihlal etmektedir. Akçadağ Belediyesi Başkanı Ali Kazgan’ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyor ve sorumlu kişileri bulmamızda yardım etmesini istiyoruz. Sumak suça ortak olmaktır vebali ağırdır. Hayvan Hakları Federasyonu olarak, olayın takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

8 yıldır hayvan haklarını korumaya çalıştığını aktaran Erdem, “Benim yegane amacım bu şehirde tek bir hayvanın dahi yaşam hakkının elinden alınmaması, bilinçli bir toplum inşa etmekti. Bu zaman zarfı içerisinde Malatya halkı bilinçlendi ancak bilinçlenmeyenler hala var. Allah’ın bizlere emanet ettiği canlara bu şekilde kıymak hangi vicdana sığar? Yazık, günah. Bunları yapanlar Allah’a nasıl hesap verirler?” diye konuştu. 

Barış Türel

Etiketler: kedi, köpek, Malatya, siyanür


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