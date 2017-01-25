Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de kar yağışının beklenildiği belirtildi.

Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur yağışı beklenirken Malatya’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde yağışların 26 Ocak 2017 günü kar şeklinde ve zaman zaman lokal olarak kuvvetli olabileceği beklendiği ifade edildi. Yapılan uyarıda kuvvetli kar yağışı nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sis, pus, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.