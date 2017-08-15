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Malatya'da minibüs devrildi: 13 yaralı

Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Malatyada minibüs devrildi: 13 yaralı

15 Ağustos 2017 22:13

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Malatya'ya tatil için gelen 13 kişilik Suriye uyruklu aile Kuluncak ilçesine türbe ziyaretine giderken, Yazıhan ilçe girişi Tohma Köprüsü mevkiinde kaza yaptı. Hüseyin Mahli yönetimindeki 34 ML 422 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken araç şoförü Hüseyin Mahli ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Khadlıa Mahli, Leyla Feys, Rokaya Mahli, İsa Mahli, Fatime Vys, Cumali Mahli, Hüseyin Mahli, Zeinep Mahli, Hasan Mahli, Yıldız Mahli, Hüseyin Mahli, Zeynep Feys ve Yıldız Mahli Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: Malatya, minibüs


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