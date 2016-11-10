Malatya Emniyet Müdürlüğünden sahte para operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, "06.11.2016 günü saat 12.15 sıralarında bir araçta sahte para olabileceği ihbar edilmesi üzerine, bahse konu araç ilimiz çevreyolu Polis Lojmanları önünde uygulama noktasında durdurulmuştur. KOM Şube Müdürlüğümüz görevlilerince araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında ve araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 16 adet 100 TL’lik banknot ele geçirilmiştir. Ayrıca alınan arama kararına istinaden şahısların Darende ilçesindeki adresinde yapılan aramada 15 adet 100 TL’lik banknot bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak şüphelilerin sahte para ile alışveriş yaptığı Darende ve Akçadağ ilçelerinde 2 iş yeri tespit edilmiş olup, müştekilerinden 2 adet 100 TL’lik banknot muhafaza altına alınmış, toplamda 33 adet 100 TL’lik banknot yani 3 bin 300 Türk Lirası ele geçirilerek el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili şüpheli şahısların gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.