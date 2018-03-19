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Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili bir şahıs manav tezgahının altında yakalandı.

Malatyada silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

19 Mart 2018 03:55

Edinilen bilgilere göre Akpınar Meydanı'nda başlayan ve Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta devam eden olayda iki kişi arasında henüz bilenmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan kavga da Y.Y. (21) bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.H.D.’yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Bir süre sonra yaralı olan Y.Y.’nin yakını olduğu iddia edilen G.S. ve O.A., olay yerine gelerek pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Şahıslar polislerin gelmesi üzerine olay yerinden kaçtılar. 

Kovalamaca manav tezgahında bitti 

Polis ekiplerinin çalışması sonucu G.S. ve O.A.’nın sebze pazarına doğru kaçtığı öğrenilirken şahısların peşine düşen ekipler burada yaptığı aramada G.S.’yi yi pazar içindeki bir manav tezgahının altında 4 adet pompalı tüfek kartuşu ile birlikte yakaladı. 

Havaya ateş açtığı iddia edilen O.A. da yine aynı sokak içerisinde pompalı silah ile birlikte yakalanırken polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 adet dolu tüfek kartuşu bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: kavga, Malatya, silahlı bıçaklı

 

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