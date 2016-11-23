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Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Malatya’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

23 Kasım 2016 13:34
Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Cezaevi yolunda yaşanan olayda alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada İlyas M. silahla Aziz A. isimli şahsı yaraladıktan sonra olay yerinden aracı ile kaçtı.
Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde boş kovanları çöp kutusuna atan bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet dolu mermi kovanı ile bıçak bulunurken kavga sırasında taraflardan birinden düşen cep telefonu ise dakikalarca çaldı.  Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapılırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.  

CAHİT ÖZÇELİK

Etiketler: malatya silahlı kavga


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