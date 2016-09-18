Olay gece yarısı Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi ile Saruhan Sokak’ın kesiştiği noktada yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıktığı belirtilen kavgada askerden izne geldiği öğrenilen Furkan Kahraman(21) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir genç kız ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken zanlıların araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Silahla kafasından vurulan Furkan Kahraman ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kavgada balkonda kafasından vurulduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç bayanın da durumunun ağır olduğu ve Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildiği belirtildi.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri delil araması yaparken sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayın yaşandığı cadde üzerinde taraflardan birine ait olduğu belirtilen bir işyerinde de camlar kırılırken hayatını kaybeden ve 2 ay askerliği kaldığı öğrenilen Furkan Kahraman’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.