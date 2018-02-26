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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü !

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatyada silahlı kavga: 1 ölü !

26 Şubat 2018 21:47

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ali Bayır, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili şüphelileri gözaltına alırken, hayatını kaybeden Ali Bayır'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: Malatya, silahlı kavga

 

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