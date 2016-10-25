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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan kavgada yoldan geçen bir vatandaş silahla açılan ateş sonucu yaralandı.


25 Ekim 2016 14:01

Edinilen bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi Araposman Sokağı’nda yaşanan olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri silahla ateş açınca o sırada yoldan geçen H.K. (52) isimli vatandaş kolundan yaralandı. H.K. ambulansla Malatya Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, silahla ateş açan M.T. isimli şüpheli aracı ile olay yerinden kaçtı. Kavganın diğer tarafı ise Sanayi Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi olurken polis olay yerinde inceleme yaptı.
Şüpheli M.T. daha sonra Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Malatya, silahlı kavga


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