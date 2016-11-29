Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu mahallesi Yenikent sokak üzerinde kavga ihbarına giden polis ekipleri yerde yaralı bir şahsa rastladı. Pompalı tüfekle açılan ateşle karın bölgesinden yaralanan 35 yaşındaki S. Ö. olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Olay yerinde 1 adet boş kovan bulunurken görgü tanıkları S.Ö.'yü kimin yaraladığını görmediklerini belirtti. Servis şoförü olduğu öğrenilen yaralının tedavisi sürerken polis kaçan zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.
Cahit Özçelik