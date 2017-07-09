Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki tarafın karşılaşmasında silahlar çekildi. Olayda M.G. ile kız kardeşi S.G. aralarında husumet olan M.T.'nin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. M.T.'nin de tabanca ile karşılık verdiği olayda otomobil içerisindeki M.T. ağır yaralandı.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karışan abi ve kız kardeşi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

