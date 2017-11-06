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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 1 yaralı

06 Kasım 2017 23:36

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Hüseyinbey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile silahlar çekildi.

Kavgada yaralanan İ.B., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler olaydan sonra kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan bir adet silaha polis ekiplerince el konuldu. Olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin ise kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: Malatya, silahlı kavga

 

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