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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 1 yaralı

08 Kasım 2017 21:18

Olay, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelişim Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezi çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli şahıs yanında bulunan silahla Ümit Berkeban'a (37) ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri Berkeban'ı silahla yaralayarak olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı şahsın hayati riskinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Eryılmaz
 

Etiketler: kavga, Malatya

 

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