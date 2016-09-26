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Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 2 yaralı

26 Eylül 2016 15:00

Edinilen bilgiye göre olay, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kudüs Sokak üzerindeki bir hurdacıda yaşandı. İddiaya göre, iş yerine alacak meselesi yüzünden gelen İlkay ve Uğur S. kardeşler burada iş yeri çalışanı Alaattin T. ile kavga etti. İş yeri çalışanı kendisine balta ve pala ile saldırmaya çalışan iki kardeşi pompalı tüfekle yaraladı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans yönlendirilirken açılan ateşle yaralanan İlkay ve Uğur S. kardeşler ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İlkay S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis pompalı tüfekle ateş açan Alaattin T.’yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş tüfek kartuşu bulunurken yaralı şahısların kullandığı araçlarda da polis inceleme yaptı. Yaralı şahıslardan birinin aracında balta ve palaya bulunurken olay yeri inceleme ekipleri detaylı delil araması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cahit Özçelik

 


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