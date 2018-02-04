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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı !

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 2 yaralı !

04 Şubat 2018 22:41

dinilen bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra burada kavga etmeye başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu U.B.K. ile H.Ö., vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli O.A.'nın yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.

Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Eryılmaz
 

 

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