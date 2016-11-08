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Malatya’da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya’da bir sitenin yöneticisi ile apartman sakinleri arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Karşılıklı silahların ateşlendiği kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 3 yaralı

08 Kasım 2016 11:23

Olay Beydağı Mahallesi Gümüş Sokaktaki TOKİ konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen A.G. ile apartman sakini M.D. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavga silahlar konuşunca M.D. ile A.G. açılan ateş sonucu, A.G.’nin kardeşi H.G. ise silah kabzası ile kafasına vurulması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

A.G. ve H.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ağır yaralanan M.D. ise ilk tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Olayın meydana geldiği yerde inceleme başlatan ekipler çok sayıda boş kovana rastladı. Karşılıklı çatışmanın yaşandığı olay yerinde park halindeki bir aracın da camları kırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cahit Özçelik

Etiketler: Malatya, silah


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