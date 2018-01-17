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Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatyada silahlı kavga: 4 yaralı

17 Ocak 2018 15:41

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde bir çay ocağında yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Ö., Ahmet A., Ahmet K. ve Mehmet A. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı kavganın yaşandığı bölgede polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan silahların çevreye atılma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Selçuk Dönmez

Etiketler: Malatya, silahlı kavga

 

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