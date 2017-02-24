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Malatya’da şoförler ile zabıtalar arasında gergin anlar yaşandı

Malatya’da gece saatlerinde eski köy garajında yıkım yapıldı. Yıkım sırasında garajın yıkılmamasını isteyen bir grup minibüs şoförü ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.

Malatyada şoförler ile zabıtalar arasında gergin anlar yaşandı

24 Şubat 2017 12:57
Malatya’da şoförler ile zabıtalar arasında gergin anlar yaşandı - Tıkla İzle

Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde bulunan ve yeni ilçe terminalinin dün hizmete girmesiyle beraber yıkım kararı alınan eski köy garajı dün gece saat 03.00 sularında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı.

Yıkım kararını duyar duymaz olay yerine gelen J plaka sahibi minibüs şoförleri yeni ilçe terminalinin kendilerine uygun olmadığını ve buraya taşınmak istemediklerini söyleyerek yıkıma engel olmak istedi.

İş makinelerinin önüne geçerek yıkımı durdurmaya çalışan minibüs şoförleri ve onları durdurmaya çalışan zabıtlar arasında gerginlik çıktı. Olaya Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin de müdahale etmesi sonucu minibüsçüler yıkım alanından uzaklaştırıldı. Minibüsçülerin alandan ayrılması üzerine yıkım kaldığı yerden devam etti.

Yeni ilçe terminalinin kendilerine uygun olmadığını ileri süren J plakalı minibüs şoförleri daha önce de Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı.

Etiketler: eski Köy Garajı, Malatya, yıkım


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