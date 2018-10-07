Malatya'da tam 8 gol

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1

22. dakikada Dos Santos'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

43. dakikada Chebake'nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Donald'ın şutu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-3

74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Muhammet Demir'in şutunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hakan'ın gelişine şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-4

78. dakikada Chebake'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. Altıpas içinde bulunan Adem kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

80. dakikada son çizgiye inen Guilherme'nin ortasında arka direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-4

84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic'in yerden şutu az farkla auta çıktı.

---KÜNYE---

Stat: Malatya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme Boutaib Adem Sadık Donald (Ahmet Ildız dk. 93 ?) Aleksic Issam Chebake Mina Muniru (Pereira dk. 46) Rahman (Eren dk. 64)

Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Murat Akça, Mustafa, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Medjani, Mattias, Muhammet (Kone dk. 76), Dos Santos, Riybalka (Papp dk. 56), Hakan, Oliveira, Emre (Torje dk. 72), Ziya Erdal, Robinho

Yedekler: Tolgahan, Uğur, Erdoğan, İlker, Alvarez

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mina (dk. 11), Donald (dk. 67), Adem (dk. 78), Eren (dk. 80) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve 24), Hakan (dk. 75) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dos Santos (dk. 52) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos, Robinho (DG Sivasspor), Adem, Sadık, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)