OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan polis ekipleri kentte 31 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde İstanbul'da de gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde geniş çaplı arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.