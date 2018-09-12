Malatya'da 'tombala' operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokakta bulunan iş hanlarında yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahse konu iş merkezine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, masa üzerlerinde tombala oynama amaçlı çay pulları, 2 adet televizyon, 1 tombala makinası,1 adet kamera ve çok sayıda karta el konuldu.Tombala oynadığı tespit edilen 42 şahsa toplamda 10 bin 870 TL para cezası kesildi. 3 şahsa ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldı.

Hasan Eryılmaz

