İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 'tombala' operasyonu

Malatya'da 'tombala' operasyonu
Malatya'da 'tombala' operasyonu

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı tombala oynadığı tespit edilen 42 şahsa toplam 10 bin 870 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokakta bulunan iş hanlarında yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahse konu iş merkezine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, masa üzerlerinde tombala oynama amaçlı çay pulları, 2 adet televizyon, 1 tombala makinası,1 adet kamera ve çok sayıda karta el konuldu.Tombala oynadığı tespit edilen 42 şahsa toplamda 10 bin 870 TL para cezası kesildi. 3 şahsa ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldı.
Hasan Eryılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.