Edinilen bilgiye göre kaza, Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yaşandı. Özcan G. yönetimindeki 44 AK 668 plakalı araç ile Nurettin Değirmenci yönetimindeki 44 PV 891 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan Nurettin Değirmenci ve Özcan G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Araçlardan çıkan dumanlar nedeniyle de itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Minibüs sürücüsü Nurettin Değirmenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özcan G.'nin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakup Arkın