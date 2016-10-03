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Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatyada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

03 Ekim 2016 16:16

Edinilen bilgiye göre kaza, Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yaşandı. Özcan G. yönetimindeki 44 AK 668 plakalı araç ile Nurettin Değirmenci yönetimindeki 44 PV 891 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan Nurettin Değirmenci ve Özcan G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Araçlardan çıkan dumanlar nedeniyle de itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Minibüs sürücüsü Nurettin Değirmenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özcan G.'nin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yakup Arkın

Etiketler: Malatya, trafik kazası


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