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Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı!

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatyada trafik kazası: 2 yaralı!

30 Ağustos 2018 23:08

Edinilen bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi eski Askerlik Şubesi önünde yaşanan kazada iddiaya göre bir yolcu minibüsünü sollayama çalışan ticari taksi karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüs ve ticari takside yaralanan olmazken otomobilde bulunan sürücü M.A.G. (27) ve yanındaki arkadaşı M.E.Ö. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirilirken, araçta sıkışan sürücü itfaiyenin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Her iki yaralı da ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cahit Özçelik - Hasan Eryılmaz
 

 

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