Olay, bugün sabah saatlerinde Kuluncak ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Kaya (64) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hasan Kaya traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından jandarma ekiplerinin geldiği olay yerinde Hekimhan Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Kaya’nın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

