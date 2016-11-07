Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya genelinde sokak satıcılarına ve Doğu illerinden Malatya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Konuyla ilgili Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan açıklamada, Malatya merkezde yapılan üç ayrı operasyonda, toplam 8 kilo 130 gram uyuşturucu esrar maddesi, 217 adet Ecstasy hapı 13 ayrı paket halinde toplam 69 gram esrar maddesinin ele geçirildiği olayla ilgili Ü.D., S.A., M.G. ve M.R.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan toplam zanlılardan Ü.D., M.G. ve M.R.’nin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, S.A.’nın ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.