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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Malatyada uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

07 Eylül 2018 23:24

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretine yönelik yapılan çalışmada il genelinde torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 243 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 11 adet kontrole tabi hap ele geçirilirken içici tabir edilen 35 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı. Önceki gün ise sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, işyerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar maddesi, 98,25 gr sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 117 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümlüleri uygulanarak bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

 

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