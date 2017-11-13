Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında satışa ve kullanıma hazır vaziyette paketler halinde toplam 90 gram toz esrar maddesi, 205 gram kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 6 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslardan 8’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 14 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.