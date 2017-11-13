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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatyada uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

13 Kasım 2017 14:18

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında satışa ve kullanıma hazır vaziyette paketler halinde toplam 90 gram toz esrar maddesi, 205 gram kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 6 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslardan 8’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 14 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı. 

Etiketler: Malatya, uyuşturucu operasyonu

 

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