Malatya’da yangında 20 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahallelinin durumu itfaiyeye bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yangında dumanın tüm apartmanı sarması nedeniyle binada yaşayan 20 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla dumandan etkilenen 20 kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cahit Özçelik