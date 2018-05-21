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Malatya'da yıldırımın çarptığı çoban öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti.

Malatyada yıldırımın çarptığı çoban öldü

21 Mayıs 2018 21:37

Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran Mehmet Aslan'ın (49) üzerine yıldırım düştü. Yaklaşık 2 saat sonra köylüler tarafından arazide bulunan çobanın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Geçtiğimiz günlerde de yine Yazıhan ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan iki kardeşin üzerine yıldırım düşmüş ve olayda iki kardeş de hayatını kaybetmişti.  

Eyüp Öztürk
 

 

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