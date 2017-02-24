Malatya’da yargılama süreci Mart ayında başlıyor. Kalkışmanın en rütbelisi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de aralarında yer aldığı sanıklar 7 Mart’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Malatya Adliyesinde duruşma salonlarının yetersiz olması nedeniyle yargılama için Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan Yakınca Spor Salonu hazırlandı. Adalet Bakanlığının yolladığı ödenek ile spor salonu yaklaşık 1 aylık çalışma ile tam donanımlı mahkeme salonuna çevrildi.

Mahkeme salonu ilk duruşmaya hazır

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile Başsavcı Vekili Mehmet Badem, duruşmanın görüleceği salonda incelemelerde bulundu. Duruşma salonunun 7 Mart’a hazır olduğunu ifade eden Başsavcı Ergül Yılmaz 15 Temmuz darbe girişiminde darbeye destek verdikleri öne sürülen 2’nci Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’nde bulunan general ve askerlere yönelik davanın, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Mart’ta Yakınca Spor Salonu’nda görülmeye başlanacağını söyledi.

Malatya Adliyesindeki salonların yetersizliği nedeniyle Yakınca Spor Salonunun, davanın görülebilmesi için uygun hale getirildiğini kaydeden Başsavcı Yılmaz, “15 Temmuz hain darbe girişiminin Malatya ayağına ilişkin 2’nci Ordu ve 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığında meydana gelen kalkışmaya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde 76 sanık hakkında Kamu Davası açıldı. Bu dava, 7 Mart itibariyle görülmeye başlanacak. 2’nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de dahil olduğu 6 generalin aralarında yer aldığı 76 sanıklı Kamu Davası burada görülecek” diye konuştu.

Duruşma salonu bin 52 metrekare

Salonun Adalet Bakanlığının ayırdığı ödenekle hazırlandığını kaydeden Yılmaz, “Toplam bin 52 metrekare kapalı alana sahip bu spor salonunda 224 tribün koltuğu var. Bunlar duruşmayı takip edecek kişiler ve basın mensupları için ayrıldı. 80 masa, 200 de masa var. Sanık avukatlarının, müşteki ve müşteki avukatlarının oturacağı yerler ile sanıkların bulunacağı alan ayarlandı” dedi.

Başsavcı Yılmaz, il dışında bulunan bazı tutuklu sanıkların ise gelememeleri durumunda görüntülü olarak duruşmaya katılacaklarını söyledi.

6’ısı general 76 sanık bulunuyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan ve Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede 1 numaralı şüpheli olarak dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu eski Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, 7. Ana Jet Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile birlikte toplam 76 sanık yer alıyor.

Sanıklar hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Şüpheliler hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ iddialarıyla 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davada tutuklu bulunan Huduti ile, 2’inci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon eski Komutanı Tümgeneral Avni Angun, 7'inci Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık Malatya’da tutuklandıktan sonra Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa