Malatya'daki bombalı araçla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen A.R.Ü. idaresindeki 34 BZ 3354 plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 28 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

Araç sürücüsü eski BDP Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı çıktı

Gözaltına alınan araç sürücüsünün yapılan incelemede kapatılan BDP'nin eski Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı olarak 2012 yılında görev yaptığı tespit edildi. Araç sürücüsü A.R.Ü.'nün Malatya Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.