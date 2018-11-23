Malatya'daki feci kazada ölü sayısı 7'e yükseldi

İstanbul'da vefat eden Şerife Altptekin'in cenazesini Malatya'nın Hekimhah ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'ne taşıyan Cevdet A. yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu 4 kişi olay yerinde 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. 16 kişinin yaralandığı kazada Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Sevin Topay da yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken cenezelerin Malatya'da defnedilmesi bekleniliyor.

Kaza yapan midibüs ün, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için Malatya'ya getirdiği ve içindeki yolcuların da aynı aileden olduğu belirtildi.