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Malatya’daki FETÖ ana davasında ara karar açıklandı

Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında savcı mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

Malatyadaki FETÖ ana davasında ara karar açıklandı

28 Şubat 2018 19:41

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman ara kararı açıkladı. Duman, savcılık mütalaasının ardından karşı beyanda bulunmak üzere müşteki ve sanık avukatlarına süre verildiğini belirtti. Ara kararda ayrıca tanık olarak dinlenen Tarık Özmen’in ifadeleri doğrultusunda halen görevde olan rütbeli askerler M.D., V.K. ve S.B. hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Nisan Pazartesi gününe erteledi. 

Cahit Özçelik

Etiketler: FETÖ ana davası, Malatya

 

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