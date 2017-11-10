Malatya’daki FETÖ/PDY davasına devam ediliyor

15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasıyla ilgili Malatya’da görülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 7'nci duruşma görülüyor. Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 27’si tutuklu 76 sanık yargılanıyor.

Malatya E Tipi Cezaevi'nden getirilen 12 tutuklu sanık, 10 Kasım dolayısıyla 09.05’te sirenlerin çalmasının ardından iki dakikalık saygı duruşu sonrası jandarma ekiplerince içeri alındı.

Bu sırada sanıkların salona alınması esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar, sanıkları protesto etti. Kefen giydirilen cansız bir mankenin üzerine FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafını koyup, boğazına urgan geçiren vatandaşlar, “Vatan hainleri”, “Günyüzü göremeyeceksiniz”, “FETÖ’nün köpekleri” gibi çeşitli sloganlar attı. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki urganları sanıklara doğru fırlattı.

Bugünkü duruşmayı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile çok sayıda vatandaş takip ediyor.