Diğer
Kategoriler

Malatya’daki FETÖ/PDY davasına devam ediliyor

15 Temmuz darbe kalkışmasına ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY davasına bugün de devam ediliyor.

Malatyadaki FETÖ/PDY davasına devam ediliyor

10 Kasım 2017 10:35

15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasıyla ilgili Malatya’da görülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 7'nci duruşma görülüyor. Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 27’si tutuklu 76 sanık yargılanıyor.

Malatya E Tipi Cezaevi'nden getirilen 12 tutuklu sanık, 10 Kasım dolayısıyla 09.05’te sirenlerin çalmasının ardından iki dakikalık saygı duruşu sonrası jandarma ekiplerince içeri alındı.

Bu sırada sanıkların salona alınması esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar, sanıkları protesto etti. Kefen giydirilen cansız bir mankenin üzerine FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafını koyup, boğazına urgan geçiren vatandaşlar, “Vatan hainleri”, “Günyüzü göremeyeceksiniz”, “FETÖ’nün köpekleri” gibi çeşitli sloganlar attı. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki urganları sanıklara doğru fırlattı.

Bugünkü duruşmayı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile çok sayıda vatandaş takip ediyor. 

Etiketler: Malatya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç