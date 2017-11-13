Malatya'dan depremzedelere dört tır yardım

Yapılacak yardımların planlaması için gün boyunca yoğun bir görüşme trafiğinden geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Halep Belediyesi ile aramızdaki kardeş Belediye anlaşmasının yanı sıra yakın coğrafyamızda yaşanan acı ve hüzne sessiz kalmamak adına Türkiye’de ki yardım organizasyonlarından ilki olmak istedik” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmet binası önünde gerçekleşen uğurlama törenine katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile ‘Malatya El Ele’ Platformuna katkı sunan Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları ile işadamları, yapılacak yardımların planlamasına ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından Kuzey Irak’ta yaşayan mağdur insanlara gönderilecek yardım konvoyları ile ‘ Malatya El Ele Platformu’ üzerinden yapılacak yardım kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Deprem mağduru kardeşlerimize gerekli insani yardımları ulaştırmak için el ele verdik, güç birliği yaptık. Malatya’nın tamamı bu organizasyonda temsil edilmektedir. Malatya El Ele Platformunun kurulması hepimiz adına sevinç ve gurur kaynağıdır. Bu platform çatısı altında bundan sonra iyilik, güzellik ve hayır çalışmalarına yönelik faydalı hizmetlerin altına imza atacağız. Bu çalışmaların sahibi yok, çalışmaların sahibi Malatya’nın bütünüdür. Malatya duyarlı insanlardan kurulu bir kenttir, yeter ki ‘Bismillahirahmanirrahim‘ diyerek başlayalım sonrasında Allah’ın izniyle dünyanın birçok yerine yardımlar gönderen kentimizden yine aynı şekilde yardımlar gidecektir. Dün akşam Cenabı Allah’ın bir imtihanı neticesinde Kuzey Irak ve İran’ın farklı kentlerinde yaşanan deprem olayından sonra oradaki mağdur ve mazlum insanların yardımına ilk ulaşan Türk Kızılay’ı başta olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarımız oldu. Devletimiz ve milletimiz sadece komşu ülkelere değil dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu tip felaketler sonucunda yardıma koşuyor, yardımlarını ulaştırıyor. Allah’a şükürler olsun ki böylesine necip ve aziz milletin evlatlarıyız. Malatya El Ele Platformu olarak bugün ilk olarak dört adet yardım konvoyumuzu depremin yaşandığı bölgelere gönderiyoruz. Hafta sonu itibariyle bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızın destekleriyle yardımlarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Malatya El Ele Platformunun çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Polat, “Bugün yaptığımız toplantı sonucunda oluşturduğumuz icra kurulumuz bundan sonra yapılacak yardımların planlamasını yapacak. Eski belediye binamızın bulunduğu alanda çadır kurulacak, banka hesap numarası oluşturulacak ve icra kurulumuzda bu çalışmaları yönetecek. Platformun hayata geçmesinde büyük emek sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Irak ve İran’ın farklı bölgelerinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralıları acil şifalar dileyen AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ise, “Ülkemiz nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun her zaman yanında ve destekçisi olmuştur. Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemiz ile Sivil Toplum Kuruluşlarımızın destekleriyle hayata geçen Malatya El Ele Platformu deprem bölgesine dört adet yardım konvoyu gönderecek. Bundan sonrada asla istemeyiz ama böylesine olaylar nerede yaşanırsa yaşansın bu yardımlar devam edecek, sıkıntıda olan insanlar için yine el birliği yapacaklar. Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde çok kısa zamanda dört tır yardım malzemesinin bir araya getirilmesi ve konvoyun yola çıkacak olmasında büyük gayret sarf eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Okunan duaların ardından içinde gıda, giyim ve insani yardım malzemelerinin olduğu dört tırdan oluşan yardım konvoyu Halep’e doğru yola çıktı.

Öte yandan yardımseverlerin, Halk Bankası İnönü Şubesi Malatya El Ele Platformu 16100100 nolu hesap ile İban No: TR70 0001 2001 3700 0016 1001 00 nolu hesaba bağışta bulunabilecekleri bildirildi.