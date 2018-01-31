Malatyalı gencin bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Akpınar Mahallesi Halfetin Sokak'ta bir internet kafenin önünde çekildiği belirlenen görüntülerde, isminin Bayram Pay olduğu öğrenilen genç camın ayak hizası kısmına ve başka bir ülkenin bayrağının altına yapıştırılan Türk bayrağını yapıştırıldığı yerden kaldırarak daha yukarıya asıyor. İnternette paylaşıldıktan sonra tıklanma rekorları kıran 2 dakikalık görüntüde herhangi bir şeye zarar vermediği görülen gencin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet de dikkatlerden kaçmıyor. Görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bayram Pay adlı genç, görüntünün altına “Dünyada tek anlamlı bayrak Türk bayrağıdır. Ne mutlu Türküm diyene” yorumunda bulunurken, bu anları kayıt altına alan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise “Uğruna o kadar şehit verdiğimiz ve şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımız ayak hizasına yapıştırıldığı için bayrağı bulunduğu yerden daha yukarıya asıyoruz, Türk bayrağımızın yeri yukarılardır” şeklinde konuşuyor.

Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar duyarlı gence teşekkür ederken, vatandaşlar görüntüler karşısında hem duygulandıklarını hem de gururlandıklarını belirtiyor.

Barış Türel

