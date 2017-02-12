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Malatyalı karateci Furkan Yorulmaz, Türkiye ikincisi oldu

Malatyalı karateci Furkan Yorulmaz, Türkiye Kyokushin Karate Stil Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Malatyalı karateci Furkan Yorulmaz, Türkiye ikincisi oldu

12 Şubat 2017 11:43

Bursa'da 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Kyokushin Karate Stil Şampiyonası son müsabakalarının ardından tamamlandı. Şampiyonada başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan müsabakalarda genç sporcu Furkan Yorulmaz, genç erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Siyah Kuşak sahibi sporcu, bugüne kadar Ümitler 54 kiloda Türkiye Birinciliği, Gençler 65 kiloda Türkiye ikiciliği, iller arası Türkiye Birinciliği, İstanbul geneli 55 kiloda İstanbul birinciliği derecelerine sahip.

Başarılı sporcu Furkan Yorulmaz, Türkiye'nin başarılı hocalarından Murat Altuntaş eşliğinde Türk Milli Takımına seçilmek için çalışmalarına devam ediyor. 

Mehmet Türel

Etiketler: Furkan Yorulmaz, karate, Malatyalı karateci


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