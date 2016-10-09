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Malatyalı şehidin baba evine acı haber ulaştı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lıların bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu'nun (20) acı haberi, memleketi Malatya’ya ulaştı.

Malatyalı şehidin baba evine acı haber ulaştı

09 Ekim 2016 16:48

Yazıhan ilçesine bağlı Sürü Mahallesi’nde yaşayan aile acı haber ile birlikte yıkılırken, sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileye müdahalede bulundu. Baba Nihat Hacıoğlu ile anne Meral Hacıoğlu güçlükle ayakta durabilirken, 5 kardeşi olan şehit jandarma erin 3 ay sonra terhis olacağı öğrenildi.

Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asılırken, Yazıhan Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de şehidin baba ocağına gelerek acılı aileyi teselli etti. Acı haberi duyan yakınları da şehidin baba ocağına akın ederken, şehidin cenazesinin yarın Malatya’ya getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu'nun sosyal medya hesabında 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda "Ne kimseye muhtaç olduk, ne de kimseye minnet ettik. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz" yazıldığı görüldü. 

Cahit Özçelik

Etiketler: Eyüp Hacıoğlu


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