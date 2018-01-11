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Malatyaspor’da Hamit Altıntop ısrarı

Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, transferi için görüşmelerin sürdüğü Hamit Altıntop’un takıma çok faydalı olacağını söyledi.

Malatyasporda Hamit Altıntop ısrarı

11 Ocak 2018 17:12

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İHA'ya yaptığı açıklamada, görüşmelerin sürdüğü Hamit Altıntop'un transferini çok istediğini belirterek, "Transferde ağır gittiğimiz doğru, ancak yönetimin de bu konuda iyi niyetli bir şekilde çalıştığını biliyorum. Alınması yönünde yönetime rapor sunduğumu birkaç oyuncu var. Bu oyunculardan birisi de Hamit Altıntop. Hamit yakından tanıdığım bir futbolcu. Transferi gerçekleşirse bize oldukça faydalı olur. Almanya ikinci Ligi'nde de güzel sezon geçirdi. Tam istediğim özelliklerde, tecrübeli bir isim. Yönetimimiz bu oyuncuyla görüşme yapacak. Biz de sonucunu bekleyeceğiz” dedi.

“İnşallah bu isimleri de en kısa sürede kampımıza bekliyoruz”

Bulut, yönetime sunduğu listede ismi bulunan futbolcularla anlaşılmak üzere olduğunu belirterek, “Gerek yurt dışından, gerekse de yurt içinden istediğimiz bazı futbolcular vardı. Bu konuda yönetim bazılarıyla görüşüyor. En son aldığım bilgi, bu futbolcularla anlaşılmak üzere olduğu yönünde. İnşallah bu isimleri de en kısa sürede kampımıza bekliyoruz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Takımımızda acilen takviye yapmamız gereken mevkiler var. Sonuçta bu 17 haftalık bir boks maçı. Yumruklarınızın güçlü olması lazım ki nakavt olmayasınız” diye konuştu. 

Mehmet Türel

Etiketler: hamit altıntop, Malatyaspor

 

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