Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK Terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama, belediye ihalelerine fesat karıştırma ve kamuyu zarara uğratmak suçlarından Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Belediye Başkanı Halis Coşkun, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Tutuklanan Malazgirt Belediye Başkanı Halis Coşkun, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ‘Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. Maddesi’ uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizce geçici olarak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı görevine başlamıştır. Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için kurulan belediye teşkilatının, devletimizin ve hükümetimizin destekleri ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır“ ifadeleri kullanıldı.

Veysel Eşin