Dün akşam saatlerinde Malazgirt ilçesine gelen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, sabah saatlerinde Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte tören alanında çalışan işçileri ziyaret ederek birlikte kahvaltı yaptılar. Ali Haydar Yıldız, daha sonra beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İlçe Kaymakamı Soner Kırlı, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, STK temsilcileri ve Malazgirtli iş adamlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Malazgirt Zaferi’nin 946’ıncı yıldönümü etkinlikleri öncesi vatandaşlara Kur'an-ı Kerim meali ve Sultan Alparslan’ın vasiyetini hediye ederek, 25-26 Ağustos’ta düzenlenecek etkinliğe davet ettiler.

Ardından bir açıklama yapan Yıldız, Malazgirt’in tarihi gönlerini yaşadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Ağustos’ta tarihi ilçemizi ziyaret edecektir. 26 Ağustos Sultan Alparslan’ı anma programında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Malazgirt’te olacak. Biz tüm Malazgirt, Muş ve tüm Türkiye’de yaşayan kardeş halkları bu anlamlı günde Malazgirt meydanında, yani tarihin yeniden yazıldığı, dünyada bir destanın yeniden yazıldığı bu meydana bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacaklar. O gün tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu inşallah burada idrak edeceğiz. Sultan Alpaslan’ın torunları olarak o gün dünyaya buradan saygıdeğer Cumhurbaşkanımın bir mesaj verecek. İnanıyorum ki bütün bir millet olarak, başta Malazgirt halkı olmak üzere büyük bir mesajı vermiş olacak. İnanıyorum ki bundan sonrada saygıdeğer Cumhurbaşkanım ifade ettiği gibi her yıl 26 Ağustos’ta anma programını idrak etmiş olacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Fetihlerin efendisi Sultan Alparslan’ın ruhu şad olsun. Bizde onun torunları olarak ona layık olmaya çalışacağız. İnşallah bizde bu meydanda tek millet olduğumuzu ve kimsenin bizi bölemeyeceğini haykıracağız. Vatanımızın bölünemeyeceğini nasıl 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösterdik, Çanakkale’de gösterdik ise burada da o kararlığımızı göstereceğiz. Bütün halkımız, bütün milletimiz bu topraklarda yaşayan herkes, bu kutlu zafer programına davetlidir” dedi.

Veysel Eşin