Malazgirtli kardeşlerden bir başarı hikâyesi: Babalarından devraldıkları kereste makinesiyle fabrika sahibi oldular

Malazgirtli Nesim, Ahmet ve Muhammed Erdoğan kardeşler, babalarından devr aldıkları kereste makinesiyle işlerini sürdürerek kısa sürede büyüttüler. Şimdi sanayi sitesinde fabrika kuran kardeşler, babadan devir ağaç kesme ve biçme makinesine ise özel bir yer ayırdılar. Başarının asla tesadüf olmadığını dile getiren kardeşler, emektar makine sayesinde usta oldukları ve böylelikle fabrikayı kurduklarını belirttiler. Kardeşlerin en büyüğü olan Nesim Erdoğan, “Babamız, emekli olunca bize bu emektar makineyi verdi. Allah ondan razı olsun. Ben ve kardeşlerim daha çocukken babamız marangozluk işi yapıyordu. Kendine ait bir yeri yoktu. Dükkânı kiraydı. Ben ve kardeşlerim, babamızın yayına gidip geliyorduk. Babamızın dükkânında sadece bir makine vardı ve o makine sayesinde bizleri büyüttü. Babamızın yanında bu işi sevmeye başladık. Ben ve kardeşlerimi okutacak parası olmadığı için biz de babamızın yanında çalışmaya başladık. Tek bir makinemiz vardı, şimdi çok şükür fabrikamızı açtık. 30 metrekarelik bir yerde kiracı iken şimdi kendimize ait 500 metrekarelik fabrikamız var” dedi.

Kardeşlerden Ahmet Erdoğan ise babalarının sayesinde bugünlere geldiklerini söyleyerek, “Allah babamız Cesim Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Biz onun sayesinde bugünlere geldik. Bizler babamızın marangozluk mesleğini icra ediyoruz. Allah babamızdan razı olsun. Babamız bize bu makineyi bıraktığı zaman bir şey anlamamıştık. Babamız bize, ‘evlatlarım size bırakacağım tek varlığım bu emektar makinedir ve marangozluk mesleğidir’ demişti. Biz de babamızın sözlerini dinleyerek, helalinden çalışarak bugünlere geldik. Şimdi iş yerimizde fabrikasyon olarak mebran kapak, 3D kapak teknolojisi, akrilik ve haydclass çelik kapı, ahşap, lamine, panel ve lake kapı üretimini yapabiliyoruz” diye konuştu.

Kardeşlerin en küçüğü olan Muhammed Erdoğan ise babaları sayesinde marangozluk mesleğini öğrendiklerini dile getirerek, “Şimdi çok mutluyuz. 3 kardeş, babamız sayesinde evimize ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Veysel Eşin