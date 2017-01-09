Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları desteğiyle ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingi düzenlendi. Dev Türk bayraklarının ve teröre tepki dövizlerinin açıldığı mitingde, terör örgütü PKK’ya lanet okundu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, AK Parti İl Bakanı Namık Ergün, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, STK temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldığı mitingde ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ‘kahrolsun PKK’ sloganları atıldı.

Saatlerce slogan atarak teröre tepki gösterilen mitingde konuşan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 1071 Malazgirt Zaferi’nde Türk ve Kürtlerin birlikte omuz omuza savaştığını hatırlatarak, bugün de birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan dua sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise 1071 ruhuyla hareket edildiğini ve bölge halkının artık terör olaylarını istemediğini söyledi. Terör örgütünün yaptığı eylemlerle bölge halkına zarardan başka bir şey vermediğini ifade eden Kırlı, “Umuyoruz ki bu 1071 Malazgirt ruhu kesinlikle bu ülkede, bu Malazgirt’te, bu bölgede canlanacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bütün ülke olarak vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Terör örgütleri bu yaptıkları eylemlerle bütün insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar. Hiçbir katkıları yoktur, aksine bütün zararı bu ülkeye, bu bölgeye vermektedirler. Vatandaşımız artık bunun bilincine varmıştır. Allah’ın izni ile bundan sonra hiçbir terör örgütüne Malazgirt olarak, bölge olarak kesinlikle halkımız pirim vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

(Veysel Eşin/İHA)