Malezya halkı bugün sandık başına gitti

Ülkede oy kullanacak seçmen sayısının 14 milyon 940 bin 624 olduğu ancak bunların 278 bin 590‘ının askeri personel ve polis, güvenlik güçleri ve yurt dışındaki Malezyalılar olduğu ve oylarını geçen cumartesi kullandığı belirtildi.

Malezya’da oy kullananların çoğunluğunu yüzde 40.94 ile 40 yaşın altındaki seçmenlerin teşkil ettiği belirtildi. Kadın seçmenlerin 14 milyon 900 bin seçmenin yüzde 50.58’ini teşkil ettiği belirtildi.

Parlamento için 222 ve eyalet parlamentoları için 505 koltuğa 2 bin 333 adayın seçime katıldığı belirtildi.

Seçim Komisyonu sonuçların saat 8’de açıklanacağını belirtti. Hükümeti kurmak için parlamentoda 112 milletvekillik çoğunluğun olması gerektiği kaydedildi.

Seçim yarışının halen iktidarda olan Barisan Milli Koalisyon hükümetinin başkanı Necib Rezak ile eski başbakanlardan Pakatan Harapan (Ümit İttifakı) partisinin başkanı Mahathir Muhammed arasında olduğu belirtildi.