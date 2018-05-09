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Malezya halkı bugün sandık başına gitti

Malezya halkı genel seçimler için bugün sandık başına gitti. 14 milyon 400 bin Malezyalı yerel saatle sabah 8’den akşam 17’e kadar 28 bin 115 noktada oy kullandı.

Malezya halkı bugün sandık başına gitti

09 Mayıs 2018 13:16

Ülkede oy kullanacak seçmen sayısının 14 milyon 940 bin 624 olduğu ancak bunların 278 bin 590‘ının askeri personel ve polis, güvenlik güçleri ve yurt dışındaki Malezyalılar olduğu ve oylarını geçen cumartesi kullandığı belirtildi.

Malezya’da oy kullananların çoğunluğunu yüzde 40.94 ile 40 yaşın altındaki seçmenlerin teşkil ettiği belirtildi. Kadın seçmenlerin 14 milyon 900 bin seçmenin yüzde 50.58’ini teşkil ettiği belirtildi.

Parlamento için 222 ve eyalet parlamentoları için 505 koltuğa 2 bin 333 adayın seçime katıldığı belirtildi.
Seçim Komisyonu sonuçların saat 8’de açıklanacağını belirtti. Hükümeti kurmak için parlamentoda 112 milletvekillik çoğunluğun olması gerektiği kaydedildi. 

Seçim yarışının halen iktidarda olan Barisan Milli Koalisyon hükümetinin başkanı Necib Rezak ile eski başbakanlardan Pakatan Harapan (Ümit İttifakı) partisinin başkanı Mahathir Muhammed arasında olduğu belirtildi.  

 

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